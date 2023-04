Bis auf den letzten Platz war die Kirche in Goldberg bei dem Konzert belegt. Die Stimmung war ausgelassen. Foto: Christian Thiele. up-down up-down Veranstaltung Goldberg Goldberger Band Larrikins begeistert mit Akustikkonzert in Stadtkirche Von Alexander Block | 24.04.2023, 17:48 Uhr

Vor 220 ausgelassenen Zuschauern spielten die Larrikins an diesem Wochenende zum ersten Mal in der Goldberger Stadtkirche. Und das sogar Unplugged. So kam das Konzert bei den Besuchern an.