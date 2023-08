Im Jahr 1248 hat Goldberg sein Stadtrecht erhalten. Das 775. Stadtjubiläum wurde und wird 2023 mit so einigen Veranstaltungen gefeiert, doch der Höhepunkt wird die Festwoche vom 8. bis 17. September sein. An der Vorbereitung arbeiten schon seit drei Jahren alle Goldberger Bürger und Institutionen gemeinsam, allen voran Bürgermeister Gustav Graf von Westarp.

Seit drei Jahren arbeiten die Goldberger an Vorbereitungen für den 775.

Die Stadtverwaltung des armen Goldberg mit nur 3364 Einwohnern konnte das Stadtfest nicht allein stemmen und hat deshalb alles, was Goldberg zu bieten hat, mit einbezogen. Und damit aus der Not eine Tugend gemacht, denn dadurch ist ein erstaunlich vielfältiges Programm entstanden. Es gibt aus diesem Anlass sogar ein eigenes Radio. Radio Goldberg kann im Internet gestreamt werden.

Goldberger Unternehmer haben die Stadt bereits geschmückt, Feuerwehr, Fanfarenzüge, Heimatvereine und noch viele mehr beteiligen sich am Festumzug. Das Stadtmuseum unter Leitung von Frank Ruchhöft hat sich Veranstaltungen überlegt genauso wie die Regionalschule Walter Husemann, die Kirche und örtliche Kitas. Die Macher des Amtsrocks bringen sich ebenfalls ein, das kleine Festival am 8. und 9. September bildet den Auftakt für die Festwoche.

Die beginnt eigentlich bereits am 7. September mit einem Festakt, der jedoch nur für geladene Gäste gedacht ist. Die Schüler der Grundschule John Brinckman starten am 8. September zu einem Sponsorenlauf. Am 10. September wird um 10 Uhr in der Mehrzweckhalle der Walter-Husemann-Schule ein Ökumenischer Gottesdienst zum Stadtjubiläum abgehalten. An diesem Tag ist gleichzeitig Tag des Offenen Denkmals und dafür haben sich die Mitarbeiter des Naturmuseums Goldberg einiges einfallen lassen, unter anderem laden sie zu einer Stadtführung ein.

Magdeburger Philharmoniker und Lügenkongress

„Ich möchte besonders auf das Festkonzert mit den Magdeburger Philharmonikern am Abend des 10. September hinweisen“, sagt der Bürgermeister. Ab 19 Uhr bringen sie „Best of Händel“ in der Sporthalle der Regionalschule zu Gehör.

Die Veranstaltung von Pastor Hasenpusch am 11. September um 18 Uhr ist zwar nicht ganz so prominent besetzt, doch dürfte trotzdem sehr interessant sein, denn er erzählt Spannendes und Skurriles aus der Goldberger Kirchenchronik.

Eine geradezu einzigartige Veranstaltung findet am 12. September statt. Denn dann wird in dem scherzhaft als „Stadt der drei Lügen“ bezeichneten Goldberg - es sei keine Stadt, es gibt kein Gold und keinen Berg - ein Lügenkongress abgehalten. Dafür konnte Gustav Graf von Westarp neben Frank Ruchhöft Prof. Gerlach aus Hamburg und Dr. Maywald aus Magdeburg als Referenten gewinnen.

Lesung mit Peter Kurth und Konzert der Karat-Tribut-Band

Am 13. September ist die Katholische Kirche Gastgeber eines Hoffestes für alle Senioren in Goldberg und die Grundschule lädt zum Tag der Offenen Tür. Am Abend wird es wieder prominent, denn dann liest der Schauspieler Peter Kurth, bekannt aus 60 Tatorten und der Kultserie „Babylon Berlin.“ Denn Peter Kurth ist Goldberger und noch oft in der Stadt, wo Mutter und Bruder leben.

Am Donnerstag, 14. September, laden die Regionalschule und die Kita „Koboldland“ zum Tag der Offenen Tür und um 17 Uhr eröffnet ein Rummel. „Da haben wir sogar ein Riesenrad, das die Stadt überragt, und Autoscooter“, kündigt das Stadtoberhaupt an. Von Freitag bis Sonntag kommt zum Rummel noch eine Festmeile mit Regionalmarkt hinzu. Bei einer öffentlichen Kaffeetafel treten am 15. September ab 14 Uhr der Shantychor Plau am See und die Rostocker Bordmusikanten auf. Von 20 bis 22 Uhr ist die Karat-Tribut-Band „Seelenschiffe“ zu hören und zu sehen. Ebenfalls ab 20 Uhr heißt es in der Sporthalle „Goldberg tanzt“, wenn bis 4 Uhr verschiedene DJs auflegen.

Von Festumzug bis Feuerwerk

Am Sonnabend, 16. September, startet um 10 Uhr der große Festumzug, zu dem sich über 40 Wagen angemeldet haben. Auf dem Festplatz präsentieren sich verschiedene Organisationen und Verbände sowie der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide.

Nach der Festrede des Bürgermeisters um 12.30 Uhr treten Spielmannszüge, das Akkordeon-Orchester „Flying Fingers“ und das Heeresmusikkorps Neubrandenburg auf. Um 20.30 Uhr gibt es eine Wolfgang-Petry-Double-Show, ab 22 Uhr Party mit DJ Conny und um 22.30 Uhr ein Feuerwerk.

Am Sonntag, 17. September; können die Goldberger ab 7.45 Uhr gemeinsam frühstücken mit den Regionalbläsern MV und dem Goldberger Posaunenchor. Um 9 Uhr wird eine Modenschau geboten, danach spielt FolkMan aus Krakow am See auf. Ab 11 Uhr moderiert NDR-Spaßvogel Leif Tennemann ein Programm. Von 12.30 Uhr bis 15 Uhr steigt die Goldberg-Show, in der unter anderem die Musiker der Goldberger Punkrock-Band Larrikins lesen. Ein Konzert des Landespolizeiorchesters bildet ab 15.15 Uhr den Abschluss dieser abwechslungsreichen Festwoche.

„Ich bin mir sicher, dass diese Festwoche gut wird. Dass sie dem Anlass entspricht und 25 Jahre nachwirken wird“, ist Gustav Grav von Westarp zuversichtlich.