Immer wieder ein Erlebnis für Kinder: das Marionettentheater „TraumFleck“ gastierte schon wiederholt in Goldberg. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Veranstaltung in Goldberg Marionettentheater und Krimi-Lesung laden ins Pfarrhaus ein Von Christiane Großmann | 20.10.2022, 12:43 Uhr

Das Marionettentheater „TraumFleck“ ist am 25. Oktober zu Besuch in Goldberg. Vormittags kommen Kinder auf ihre Kosten, am Abend Erwachsene. Hier muss man sich anmelden.