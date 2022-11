Olga (l.) und Natalia Steinbrecher haben zusammen mit ihrer Frauengruppe aus Parchim die Leckereien für den Adventsmarkt in Dobbertin vorbereitet. Foto: Alexander Block up-down up-down Diakoniewerk Kloster Dobbertin Frauen aus Parchim backen östliche Spezialitäten für Adventsmarkt Von Alexander Block | 22.11.2022, 16:42 Uhr

Auf dem Adventsmarkt in Dobbertin am Sonnabend darf natürlich eines nicht fehlen: nämlich leckeres Gebäck zum Genießen. Dafür zuständig ist eine Frauengruppe in Parchim, die schon mitten in den Vorbereitungen steckt.