Der Flohmarkt in Mestlin, veranstaltet von der Sonntagsbörse, hat sich etabliert und wurde gut angenommen. Foto: Michael-Günther Bölsche Flohmarkt Mestlin Schnäppchenjäger sind das letzte Mal auf der Suche nach Besonderem Von Michael-Günther Bölsche | 30.10.2022, 09:39 Uhr

Am Wochenende fand in Mestlin zum letzten Mal in diesem Jahr der Flohmarkt statt. Es war die erste Saison der Betreiber Christian Strube und René Kirche in diesem Dorf. Sie sind zufrieden.