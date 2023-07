Stephan Nowack von der Feuerwehr Mestlin holte das Rehkitz aus dem Brunnen. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Einsatz in Ruest-Ausbau Feuerwehr Mestlin rettet Rehkitz aus einem Brunnen Von Michael-Günther Bölsche | 16.07.2023, 16:34 Uhr

Drei Meter tief war das Tier in dem Brunnen gefangen. Wären Kinder in der Nachbarschaft nicht gewesen, hätte der Tag für das Rehkitz womöglich kein so gutes Ende genommen.