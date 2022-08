Inhaber Martin Stark in seinem Café „goldrichtig“. FOTO: Katja Frick up-down up-down „goldrichtig“ am Goldberger See Martin Stark betreibt erstes Café in Goldberg Von Katja Frick | 22.08.2022, 18:09 Uhr

Wer in der Stadt zwischen Dobbertiner und Goldberger See ein Restaurant sucht, wird keins finden. Bisher war das auch mit Cafés so, nun hat wenigstens am Wochenende wieder eines geöffnet. Martin Stark bietet Kaffee und selbstgebackene Kuchen.