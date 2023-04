400 Enten lieferten sich im vergangenen Jahr ein Rennen auf der Mildenitz. In diesem Jahr kommt noch eine ganz besondere Ente hinzu. Foto: Alexander Block up-down up-down Rennen auf Fluss Mildenitz Entenrallye in Goldberg: Hier gibt es die Quietscheenten-Tickets Von Alexander Block | 28.04.2023, 14:58 Uhr

In einem Monat gibt es auf der Mildenitz in Goldberg ein ganz besonderes Rennen zu erleben. Dann treten nämlich wieder hunderte Quietscheenten zu einem Rennspektakel an. Ab sofort gibt es die Startnummern dafür zu erwerben.