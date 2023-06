Manuel Schwab (l.) und Steffen Schlusinske (r.) übergaben die Spende an Gustav Graf von Westarp (2.v.r) und Thomas Tack. Foto: Alexander Block up-down up-down 775 Jahre Goldberg Entenrallye bringt hohe Spende für Stadtjubiläum ein Von Alexander Block | 27.06.2023, 09:31 Uhr

Die Entenrallye in Goldberg hat eine lange Tradition. Um Geld für das 775-Jährige Stadtjubiläum in diesem Jahr zu sammeln wurde das Rennen auf der Mildenitz wiederbelebt. Nun wurde die Spende an die Stadt übergeben. So hoch ist die Summe.