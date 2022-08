Im Brauhaus des Klosters Dobbertin arbeiten Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen, auch hier gäbe es Arbeitsplätze für den Aktionstag „Schichtwechsel“. Foto: Katja Frick up-down up-down Gelebte Inklusion Dobbertiner Werkstätten suchen Firmen für Mitarbeiter-Austausch Von Katja Frick | 29.08.2022, 15:51 Uhr

Werkstättenleiter Detlef Kuhn sucht noch Unternehmen in der Region, die am bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ am 22. September für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen von Menschen mit und ohne Behinderung.