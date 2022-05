Boot der Dobbertiner Drachenköpp mit Besatzung. FOTO: Manja Albustin Drachenbootverein in Dobbertin Dobbertiner Drachenköpp laden zum Tag der offenen Tür Von Katja Frick | 09.05.2022, 18:26 Uhr

Der Verein am Dobbertiner See stellt sich am Wochenende vor. Auf dem Programm steht auch eine Bootstaufe, die emotional wird. Schon 13 Anmeldungen für Drachenbootrennen im Juni.