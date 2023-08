In Dobbertin tritt zum Sommer Open Air 2023 die Simon and Garfunkel Revival Band - „Feelin ́ Groovy“ auf. Interessierte sind am 19. August, 20 Uhr, im Klosterpark willkommen.

Karten gibt es im Vorverkauf

Die Karten gibt es laut einer Mitteilung von „Paulis – Das Veranstaltungsbüro“ an den Vorverkaufsstellen. Weitere Tickets und Informationen gibt es unter www.paulis.de, per Mail an tickets@paulis.de oder unter Telefon 0531 346372. Die Karten gibt es ab 37 Euro.

In ihrem Programm „Feelin ́ Groovy“ präsentiert die Band Songs des Kult-Duos. Dazu zählen Balladen wie „Scarborough Fair“ oder „Bright Eyes“, Klassiker wie „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ oder „The Sound of Silence“.