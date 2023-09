Mehr Jungaale für die Seen in Mecklenburg-Vorpommern. Der Landesanglerverband MV besetzte mit Unterstützung des Energieversorgers Wemag den Goldberger See mit weiteren 100 Kilogramm an jungen Aalen. Die Tiere stammen mit ihren durchschnittlich 25 Zentimetern Länge aus einer niederländischen Zuchtanlage und sollen nun im See heranwachsen und zum Erhalt des europäischen Aalbestandes beitragen. Caspar Baumgart (Kaufm. Vorstand Wemag), Klaus-Dieter Mau (Vizepräsident LAV) beim Besatz und Fischer Klaus Dieter Dehmel mit den Jungaalen (r.)

Foto: Volker Bohlmann up-down up-down