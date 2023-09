20. Geburtstag Amtsrock-Festival in Goldberg ist kurz vor dem Start Von Katja Frick | 07.09.2023, 18:15 Uhr Die Aufbau-Crew des Amtsrock-Festivals am Donnerstag. Foto: Katja Frick up-down up-down

Auf dem Festivalgelände am Goldberger Amtshaus wird intensiv aufgebaut. Das Line Up bleibt so wie es ist und der Vorverkauf läuft bei der 20. Auflage des regionalen Musikevents so gut wie noch nie.