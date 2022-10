Bürgermeisterin Bettina Zwerschke (7. v. l.) führte durch die Gemeinde Neu Poserin. Foto: Carlotta Behnes up-down up-down Besuch zum Jubiläum 30 Jahre Partnerschaft der Gemeinden Neu Poserin und Klixbüll Von Carlotta Behnes | 23.10.2022, 16:41 Uhr

Feststimmung in Neu Poserin: Die Gemeinde feierte am Wochenende ihre 30-jährige Partnerschaft mit der Gemeinde Klixbüll in Schleswig-Holstein. Die SVZ begleitete die Besucher bei einer Gemeinderundfahrt.