Heideblütenfest in Sandhof Krönungszeremonie im Festzelt: Heimatverein Wooster Heide kürt die 30. Königin Von Christiane Großmann | 24.08.2023, 15:27 Uhr Vor einem Jahr übernahm Heidi Ganske (l.) die Krone. Wer ihre Nachfolgerin wird, bleibt bis zum 26. August geheim. Archivfoto: Katja Frick

Zwei Tage Party am Wochenende in Sandhof: Dort wird das traditionelle Heideblütenfest gefeiert. Der Name der neuen Repräsentantin für die Region Wooster Heide wird bis zur Krönung traditionell geheim gehalten.