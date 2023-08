Schon wieder Bauarbeiten. Diesmal nicht auf der Straße, sondern auf den Schienen im Landkreis Nordwestmecklenburg. Genauer gesagt entfällt vom 1. bis voraussichtlich, einschließlich 25. September der Abschnitt zwischen Rehna, Gadebusch und Schwerin Hauptbahnhof. Grund hierfür sind Bauarbeiten der DB Netz AG.

Ein Schienenersatzverkehr in Form von Bussen soll für die Fahrgäste eingerichtet werden. Wie die ODEG erklärt, können mit dem Ersatzverkehr Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder nur eingeschränkt befördert werden: „Bei wenig Platz haben Rollstühle und Kinderwagen Vorrang. Ein Anspruch auf Mitnahme des Fahrrades besteht nicht.“

Wer über die Baumaßnahmen weniger erfreut ist, ist Holdorfs Bürgermeisterin Yvonne Mahlke. Denn der Ort ist von dem Zugausfall betroffen und die Bauarbeiten auf der Strecke häufen sich. „Es ist zum Mäuse melken. Gerade wurde die Strecke wieder freigegeben und nun schon wieder gesperrt“, sagt Yvonne Mahlke.

Zugausfall direkt nach dem Einschulungen, Ausbildungsbeginn und Schulstart

Denn der Bahnhof in Holdorf ist morgens voll mit Schülern, Azubis und Pendlern, die die Strecke nutzen. Auch die Tochter der Bürgermeisterin hat am 1. August eine Ausbildung angefangen und nutzt die Strecke täglich. „Es ist zwar super, dass Busse eingerichtet wurden. Diese erfordern allerdings jede Menge Organisation und meistens braucht man auch länger damit“, berichtet Yvonne Mahlke.

Auch die ganz Kleinen, die Ende August mit dem Schulbeginn täglich mit der ODEG in die umliegenden Schulen reisen, stehen dann vor neuen Herausforderungen. „Der Zeitpunkt für solche Bauarbeiten ist nie richtig, aber kurz nach den Einschulungen ist das schon sehr ärgerlich“, sagt die Bürgermeisterin von Holdorf. Besonders ärgere sie, dass diese Information nicht in dem Schaukasten am Bahnhof in Holdorf angebracht sei, denn so könne man sich besser darauf vorbereiten.