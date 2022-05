In Sicherheitsanzügen gekleidet und mit Haarspraydosen ausgestattet, feierten die Schülerinnen und Schüler der Schule Rehna ihren letzten Schultag. FOTO: Maik Freitag Letzter Schultag in Gadebusch Mit Trillerpfeifen und Haarspray Schule beendet Von Maik Freitag | 03.05.2022, 14:30 Uhr

Während die Abiturienten in Gadebusch bei der schriftlichen Mathematik-Prüfung schwitzten, hatten die Zehntklässler aus Gadebusch und Rehna am Dienstag ihren Spaß und noch etwas Zeit für die Abschlussprüfungen. Sie feierten ausgelassen und verkleidet ihren letzten Schultag, ehe es auch für sie schon einen Tag später in die schriftlichen Abschlussprüfungen geht.