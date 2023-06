An diesem Amboss schmiedete Wilhelm Dierk 1965 das Eingangstor der jetzigen TSG Gadebusch. Foto: Maik Freitag up-down up-down Schmiedemeister erinnert sich Gadebuscher Wilhelm Dierk freut sich auf Sportplatz-Neueröffnung Von Maik Freitag | 21.06.2023, 12:58 Uhr

Der Gadebuscher Schmiedemeister Wilhelm Dierck ist 91 Jahre alt. In einem Gespräch erinnert er sich an die Geschichte des Gadebuscher Sportplatzes. Der feiert in drei Jahren seinen 100. Geburtstag.