Mit einem Spezialmittel versuchte die Feuerwehr die Wespen zu vergrämen. FOTO: Michael Schmidt up-down up-down Wespen rufen Feuerwehr auf den Plan Stechgefahr auf Ganzower Spielplatz bei Gadebusch Von Michael Schmidt | 16.08.2022, 17:55 Uhr

Eine Weide in unmittelbarer Nähe zu einem Spielplatz hat etliche Wespen in Ganzow angelockt. Die Feuerwehr mahnt zur Vorsicht und will sie vergrämen.