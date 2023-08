Am dritten August-Wochenende ist es mal wieder so weit – das „WandelGut“ in Mechow öffnet seine Tore für die Öffentlichkeit. An den Standorten Wietingsbek, Mechow und Schlagbrügge haben die Veranstalter über den Tag ein buntes Programm organisiert.

„Wir stellen den Besuchern unsere vielfältigen Projekte und Visionen vor, beantworten Fragen und freuen uns darauf, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen“, erklärt Dennis Wachholz von der Geschäftsführung. An allen Standorten wird es kleine Snacks und Getränke sowie Möglichkeiten des Austauschs geben. „Eine Anmeldung ist nicht nötig, kommt einfach vorbei“, so Wachholz.

Mehr Informationen: Programm größer als Größer als Zeichen Schlagbrügge, Schlagsdorferstraße 10 11- 14 Uhr Siebdruckwerkstatt

11:30 Uhr Projektvorstellung Tiny House Wiese / Wohnprojekt

12 Uhr „Schlügge“ Wohnprojekt Tour Wietingsbek, Wietingsbek 6 13:00 Uhr Projektvorstellung Einkaufkooperative Tante Wandel

13:00 Uhr Vorstellung Feldlerche

14:00 Uhr SoLaWiAcker Führung Mechow, Dorfstraße 17 15 Uhr Kinderschminken

16 Uhr Ausstellung „WandelWiese Grenzgeschichten“

17.30 Uhr Tour WandelWiese

18.00 Uhr Vorstellung WandelGut

19.30 Uhr Live-Performance „between borderlines“

Ein besonderer Programmpunkt dabei ist die Eröffnung der Ausstellung „WandelWiese Grenzgeschichten“. „Die Geschichte der Region rund um den Mechower See ist stark von Grenzen geprägt. Die Ost-West-Grenze, die direkt durch den See verlief und Mechow und Wietingsbek von den Nachbargemeinden Schlagsdorf und Schlagbrügge trennte“, erklärt Wachholz. Ziel des Projekts „WandelWiese – GrenzGeschichten“ ist es, den Kontakt zwischen den ganz unterschiedlichen Bewohnern der Region zu vertiefen.