Sagenumwogener Krimi-Wagon Orient-Express schwebt in Gadebusch ein Von Maik Freitag | 01.12.2022, 05:19 Uhr

Ein Wagon des schon 1934 in Agatha Christis Roman „Mord im Orient-Express“ erwähnten Zuges ist am späten Mittwochabend in Gadebusch angekommen. Wenig später wurde er vom Hauptgleis auf ein bereits 2014 gebautes Nebengleis gehievt.