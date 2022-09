Auf dem Gadebuscher Schlossberg wird es am 24. September eine Fachtagung mit öffentlichen Vorträgen geben. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Vorträge und Führungen Historiker werden zur Schloss-Tagung in Gadebusch erwartet Von Michael Schmidt | 23.09.2022, 16:03 Uhr

In die Geschichte Mecklenburgs können Interessierte am Sonnabend, 24. September, in Gadebusch eintauchen. Dort wird es zum zweiten Mal eine Schloss-Tagung mit öffentlichen Vorträgen geben.