Auch die Schule in Rehna setzt auf neue Technik. Unter diesen Schutzfolien befinden sich die digitalen Tafeln, die künftig im Unterricht zum Einsatz kommen. Im Bild:Hausmeister Matthias Luschnat, Foto: Michael Schmidt Ferienzeit ist Investitionszeit Von Lübstorf bis Rehna: Schulen werden mit digitalen Tafeln ausgestattet Von Michael Schmidt | 31.07.2023, 15:05 Uhr

Auch in Klassenzimmern schreitet die Digitalisierung weiter voran. So erhalten Schulen in den Amtsbereichen Lützow-Lübstorf, Rehna und Gadebusch digitale Tafeln. Mehrere hunderttausend Euro werden dafür insgesamt investiert.