Die Ortsdurchfahrt Rüting wurde für fast 400.000 Euro saniert. Die Vollsperrung wurde inzwischen wieder aufgehoben. Mit Behinderungen ist dennoch zu rechnen. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Zwischen Schwerin und Grevesmühlen Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Rüting wieder aufgehoben Von Michael Schmidt | 07.09.2022, 11:37 Uhr

Kraftfahrer in Nordwestmecklenburg mussten durch die Bauarbeiten an der L03 seit Ende Juli Umwege in Kauf nehmen. Nun rollt der Verkehr wieder.