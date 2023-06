An der Kita-Party in Vietlübbe nahm auch Thia teil, die mit Chris Buchholz von der Feuerwehr Dragun einen vermeintlichen Brand Feuer löschte. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Gemeinde Dragun Vietlübbe feiert 60-jähriges Bestehen der Kita mit „Abrissparty“ Von Michael Schmidt | 17.06.2023, 11:42 Uhr

Kleines Dorf, große Party – in Vietlübbe ist das 60-jährige Bestehen der Kita gefeiert worden. Das Fest war zugleich eine Art Abrissparty, da in Kürze ein neues Kapitel in der Geschichte des Kindergartens aufgeschlagen wird.