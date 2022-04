Graffiti-Workshop in Gadebusch Verein für Kultur und Toleranz lädt zum Sprühen ein Von Maik Freitag | 21.04.2022, 15:23 Uhr

Der Gadebuscher Verein Kultur und Toleranz (KuT) möchte die Fassade des Vereinsheims am Amtsbauhof 1 neu gestalten. Dazu laden die Mitglieder am Sonnabend, 23. April, alle interessierten Gadebuscher ein. Ab 12 Uhr kann gesprüht werden, was die Spraydosen hergeben. Dabei sollen neue, aktuelle und politische Graffitis entstehen.