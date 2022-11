In Veelböken packten auch Siegfried Helwich, Wolfgang Albeck und Wolfgang Woitag (v.l.n.r.) mit an, um dieses Knusperhaus aufzubauen. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Ausflugstipp mit Rätselspaß Veelböken verwandelt sich in eine Märchenwelt im Lichterglanz Von Michael Schmidt | 25.11.2022, 15:32 Uhr

Eine märchenhafte Adventszeit soll am Sonnabend, 26. November, in Veelböken eingeläutet werden. Das Dorf bei Gadebusch verwandelt sich in eine Märchenwelt im Lichterglanz. Zu gewinnen gibt es bei einem Rätsel auch etwas.