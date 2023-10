Nach Oktoberfesten in Schlagsdorf, Rieps, Wismar, Gottesgabe und Schönberg steigt am Sonnabend, 21. Oktober, die nächste Fete in Nordwestmecklenburg. Dann sind die Einwohner der Gemeinde Veelböken zu einem zünftigen Oktoberfest im Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Start ist um 18 Uhr.

In Veelböken gibt es bayerische Spezialitäten und sowie Musik und Tanz

„Neben bayerischen Spezialitäten auf dem Teller und im Glas gibt es Musik und Tanz für die ganze Familie“, kündigte der Dorfgemeinschaftsverein Veelböken an. Unterstützt werden dessen Mitglieder bei diesem Fest durch den Förderverein der Feuerwehr.

Das größte Volksfest der Welt hatte vom 21. September bis zum 6. Oktober übrigens 7,2 Gäste auf die Münchener Theresienwiesen gelockt. Nach einem vorläufigen Schlussbericht tranken die Besucher rund 6,5 Millionen Maß Bier. Das entspricht rein rechnerisch einem Pro-Kopf-Verbrauch von 0,9 Litern.