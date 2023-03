Kofferraumklappe auf, Müll raus? Dieser illegal entsorgte Müll wurde an der Radegast gefunden. Foto: Holger Glaner up-down up-down Umweltfrevel Schweinerei in Gadebusch: Schon wieder wurde Müll illegal entsorgt Von Holger Glaner | 27.03.2023, 15:23 Uhr

Während in diesen Tagen vielerorts der Frühjahrsputz läuft, entledigen sich manche Bürger unerlaubt ihres Unrats. So auch erneut in Gadebusch.