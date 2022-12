Von Pokrent nach Gadebusch: Diese Nordmanntanne ziert seit Ende November den Marktplatz der Münzstadt. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Veranstaltungsübersicht Was ist los am Wochenende des zweiten Advents? Von Sarah Heider | 01.12.2022, 16:35 Uhr

Auch am Wochenende vom Zweiten Advent stehen wieder einige Weihnachtsmärkte an. Eine Übersicht über Veranstaltungen in Gadebusch, Seehof, Rehna und Groß Salitz.