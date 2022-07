Meike Jaworski und Maike Jessen (r.) vom Tierheim in Roggendorf freuen sich auf viele Gäste und Unterstützer beim Sommerfest. FOTO: Nicole Buchmann up-down up-down Tierheim Roggendorf Meike Jaworski und ihr Team suchen Standbetreiber fürs Sommerfest Von Nicole Buchmann | 24.07.2022, 10:34 Uhr

Ende August lädt das Tierheim an der B208 wieder zum Sommerfest. Wer will, kann dort seine Waren anbieten. Zudem können Besucher mit den Hunden und Katzen kuscheln, von denen immer mehr im Tierheim in Roggendorf landen.