Übersicht über Veranstaltungen Das ist am Wochenende zwischen Thandorf und Rögnitz los Von Sarah Heider | 24.08.2023, 13:11 Uhr Mehr als 1300 Kinder werden an diesem Wochenende im Landkreis Nordwestmecklenburg eingeschult. Symbolfoto: David-Wolfgang Ebener up-down up-down

Am letzten August-Wochenende steht für viele Familien die Einschulung eines Kindes an. In Gadebusch, Kneese, Rögnitz, Demern und Thandorf finden abseits davon noch weitere Veranstaltungen statt.