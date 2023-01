Schon jetzt gilt in vielen Bereichen der Gadebuscher Altstadt Tempo 30. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Forderung der Deutschen Umwelthilfe Tempo 30 in Städten? Behörde sieht die Politik am Zug Von Michael Schmidt | 18.01.2023, 15:25 Uhr

Mit der Forderung nach Tempo 30 in Städten hat die Deutsche Umwelthilfe auch in Nordwestmecklenburg eine neue Debatte ausgelöst. Behörden sehen vor allem die Politik am Zug, um dafür die Weichen zu stellen.