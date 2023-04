Sie wurde beim Frauen-Dartturnier Vierte: Anika Böttcher. Foto: Maik Freitag up-down up-down Männer-Domäne? Roggendorfer Frauen wollen Dartmeisterschaften aufmischen Von Maik Freitag | 10.04.2023, 15:12 Uhr

Seit Jahren wird in Roggendorf Dart gespielt. Jetzt haben die Turniere ein neues Level erreicht. Mit 96 Teilnehmern und 120 Anmeldungen kamen so viele wie noch nie in die Sporthalle. Auch 24 Frauen versuchten, die Männerdomäne aufzumischen.