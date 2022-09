Der aus Krakau stammende Organist Dr. Filip Presseisen will den Stummfilm in Groß Salitz musikalisch begleiten. Foto: Michał Szałkiewicz up-down up-down Kinospaß in Groß Salitz Organist Filip Presseisen zieht für Buster Keaton alle Register Von Katharina Dieckmann | 09.09.2022, 15:59 Uhr

Buster Keaton war einer der erfolgreichsten Komiker in der Stummfilmzeit. Nun kehrt er am 17. September zurück auf die Kinoleinwand in der Groß Salitzer Marienkirche. Für Musik sorgt dabei Filip Presseisen aus Krakau.