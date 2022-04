Sie leiten das erste Rennen nach dem Umbau: Marcel Lemke (links im Bild) und Daniel Radom. FOTO: Maik Freitag Motocross mit TÜV TÜV gibt Rennstrecke ohne Mängel frei Von Maik Freitag | 21.04.2022, 20:12 Uhr

Der Motorsportclub Rehna startet am Sonntag um 12.45 Uhr das erste Motocrossrennen seit mehr als zwei Jahren auf der hauseigenen Strecke in Gletzow. Die wurde in gut einjähriger Bauzeit für deutlich mehr als 100.000 Euro mit eigenen und Fördermitteln verbessert. Jetzt hielt sie auch der Technischen Überprüfung des Deutschen Motorsportbundes (DMSB) stand und wurde für „Ausgezeichnet“ befunden. An einigen Stellen kann der MC Rehna allerdings noch nachbessern.