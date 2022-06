In den vergangenen Jahren mussten immer wieder Straßenschäden zwischen Mühlen Eichsen und Groß Eichsen behoben werden. FOTO: Michael Schmidt up-down up-down Baustellen in NWM Straßensperrungen bei Mühlen Eichsen und in Dalberg stehen bevor Von Michael Schmidt | 30.06.2022, 12:43 Uhr

In Nordwestmecklenburg wird es vom kommenden Montag an zwei weitere Baustellen geben. Autofahrer müssen kilometerlange Umwege in Kauf nehmen.