Diese Baustellenschilder werden Autofahrer in den nächsten Wochen häufiger sehen in Nordwestmecklenburg. FOTO: Sebastian Kahnert/dpa up-down up-down Vollsperrung Dalberg wird in den Sommerferien zur Baustelle Von Michael Schmidt | 27.06.2022, 13:46 Uhr

Der Weg von Schwerin an die Ostsee könnte in den Sommerferien zu einer Geduldsprobe für Autofahrer werden. Grund ist eine Vollsperrung in Dalberg. Ausweichen sollen Kraftfahrer über Gadebusch.