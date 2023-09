Pokal-Premiere Stoppelcross in Gadebusch: Hunderte Motorsportfans feiern Spektakel auf dem Acker Von Maik Freitag | 09.09.2023, 18:53 Uhr Am Start entschied sich bereits, wer in den nächsten Runden eine gute Ausgangsposition nutzen konnte. Foto: Maik Freitag up-down up-down

Fast 90 Starter hatten sich zum erstmals in Gadebusch ausgetragenen Lauf im Rennen um den Stoppelcross-Pokal angemeldet. Hunderte Fans feuerten ihre Favoriten lautstark am Rand der staubigen Strecke an.