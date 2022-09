Bereits für sein Buch „Heimatsuche: In 80 Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern“ begab sich der in Gadebusch aufgewachsene Steffen Dobbert auf Lesereise. Nun stellt er sein neues Werk „Ukrainisch verstehen“ vor. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Exklusiv in Schwerin Steffen Dobbert liest aus seinem neuen Buch „Ukraine verstehen“ Von Michael Schmidt | 20.09.2022, 15:26 Uhr

Erscheinen wird das Buch „Ukraine verstehen“ erst in ein paar Tagen. Doch schon jetzt gibt der Autor Steffen Dobbert exklusive Einblicke in sein neues Werk. So ist er am Mittwoch in Schwerin zu Gast.