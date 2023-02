Sie ist eine der Holperpisten in Gadebsuch und soll erneuert werden: die Friedrich-Schiller-Straße. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Neue Fahrbahn, Gehwege, Leitungen Stadt Gadebusch und Zweckverband investieren in Schillerstraße Von Michael Schmidt | 24.02.2023, 12:24 Uhr

Rund eine Million Euro soll in Gadebusch in ein Straßen- und Leitungsnetz investiert werden. Eine Baufirma aus Roggendorf soll das Projekt realisieren. Die Arbeiten beginnen in wenigen Wochen.