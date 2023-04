In Gadebusch wurde am Montag falscher Alarm ausgelöst. Polizei und Sparkasse gaben umgehend Entwarnung Foto: Michael Schmidt up-down up-down Vermeintlicher Banküberfall Sparkasse in Gadebusch vorsorglich evakuiert Von Michael Schmidt | 03.04.2023, 14:41 Uhr

Aufregung in Gadebusch. Die Polizei eilte am Montag zur Sparkasse. Denn es hatte einen Alarm wegen eines vermeintlichen Banküberfalls in der Münzstadt gegeben.