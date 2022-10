Auch wenn die Besucher des letztjährigen Halloween-Festes in Renzow lange auf den Fanfarenzug warten mussten, war die Freude darüber am Ende um so größer. Foto: Maik Freitag up-down up-down Feste in Gadebusch und Umgebung Dörfer laden bei Halloween-Partys zum Gruseln ein Von Maik Freitag | 25.10.2022, 14:35 Uhr

Schon am Freitag startet ein Halloween-Fest in Gadebusch, bei dem Kinder in schaurige Geschichten eintauchen können. Und am Wochenende geht es auch in Möllin, Gottesgabe und Groß Salitz los. In Renzow wird sogar zwei Tage gefeiert.