Wer in Schwerin seinen Führerschein macht, muss nach bestandener Prüfung meist monatelang auf seinen Lappen warten. Ein Grund: Die Anträge hängen zu lange in der Führerscheinstelle fest. In Nordwestmecklenburg geht das in der Regel schneller. „Die Lieferung des Führerscheins nach Druck durch die Bundesdruckerei dauert zwei bis sechs Wochen. Dann konnte der Führerschein ausgehändigt werden“, berichtet Kreissprecher Christoph Wohlleben. Bis jetzt hatte die Führerscheinstelle knapp 8300 Neuanträge im laufenden Jahr zu bearbeiten.

„Wir sagen allen unseren Fahrschülern, dass sie ein Kreuzchen bei ‚Versand durch die Bundesdruckerei‘ machen sollen und hatten keine negativen Rückmeldungen. Wenn jemand mehrere Monate auf seinen Führerschein warten würde, hätte ich bestimmt davon gehört“, sagt Heiko Gottschalk, Inhaber der Fahrschule Gottschalk in Gadebusch.

Obwohl die Fahranfänger also nicht länger auf ihren Kartenführerschein warten müssen, als im Jahr 2019, hat der Arbeitsaufwand für die Führerscheinstellen in Grevesmühlen und Wismar zugenommen. Grund sind die alten Führerscheine, die etappenweise umgetauscht werden müssen. Seit dem 19. Januar 2022 ist der fälschungssichere EU-Führerschein, gestaffelt nach Geburtsjahren, verpflichtend.

Ein Umtausch des Führerscheins dauert etwa zwei bis drei Wochen

„Die Fallzahlen beim Umtausch von Führerscheinen haben sich mit Beginn der Umtauschpflicht etwa verzehnfacht. Bei einem einfachen Umtausch dauert die Ausstellung durchschnittlich zwei bis drei Wochen“, berichtet Kreissprecher Christoph Wohlleben. Bislang seien im laufenden Jahr 3.780 Umtauschanträge gestellt worden.

Mehr Informationen: Umtauschfristen für Führerscheine nach Geburtsjahren größer als Größer als Zeichen Graue, rosa oder DDR-Papier-Führerscheine (ausgestellt vor dem 1.1.1999):

Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers / Tag, bis zu dem umgetauscht sein muss vor 1953 / 19. Januar 2033

1953 - 1958 / 19. Januar 2022

1959 - 1964 / 19. Januar 2023

1965 - 1970 / 19. Januar 2024

1971 oder später / 19. Januar 2025 Scheckkarten-Führerscheine (ausgestellt ab 1.1.1999): Ausstellungsjahr / Tag, bis zu dem umgetauscht sein muss Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, müssen den Führerschein bis zum 19. Januar 2033 umtauschen, unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins 1999 - 2001 / 19. Januar 2026

2002 - 2004 / 19. Januar 2027

2005 - 2007 / 19. Januar 2028

2008 / 19. Januar 2029

2009 / 19. Januar 2030

2010 / 19. Januar 2031

2011 / 19. Januar 2032

2012 - 18. Januar 2033/19. Januar 2033

Dabei sei die erhebliche Mehrbelastung der Führerscheinstelle erst mit der ersten Frist zum Umtausch eingetreten. Bis in die Pandemie hinein sei die Antragsstellung in der Führerscheinstelle ohne Termin möglich gewesen. Damit konnte die Antragsstellung bedarfsgerecht erfolgen.

Online-Terminvergabe eingeführt

Damit die Antragsteller ihren Führerschein möglichst zeitnah bekommen, hat der Landkreis eine zusätzliche Stelle in der Führerscheinstelle geschaffen. Auch einige organisatorische Änderungen seien erfolgt, wie die Einführung einer Online-Terminvergabe. „Lediglich in sehr wenigen Fällen ist ein neuer vorläufiger Führerschein nach Ablauf auszustellen. Die Gebühren betragen je nach Fall zwischen 7,70 Euro und neun Euro“, berichtet der Kreissprecher.

Eine Entspannung der Lage sei aber nicht in Sicht. Schließlich werde der Prozess des Pflichtumtauschs alter Dokumente etappenweise bis 2033 umgesetzt. Wohlleben: „Hinzukommt, dass jeder seit 2013 ausgestellte Führerschein mit einer Gültigkeit von 15 Jahren versehen ist. Das heißt, ab 2028 sind auch diese aktuellen Führerscheinmodelle zu erneuern. Das aktuelle Pensum wird daher künftig als normale Lage zu bewerten sein.“