Der Warnsirentest in Nordwestmecklenburg findet künftig immer samstags gegen 12 Uhr statt. Symbolfoto: Christian Jäger Neue Warntest-Zeiten in NWM Sirenen bleiben mittwochs stumm und heulen künftig samstags auf Von Michael Schmidt | 02.01.2023, 15:59 Uhr

Neues Jahr, neue Zeiten. In Nordwestmecklenburg werden die Sirenentests künftig an einem anderen Wochentag vorgenommen. Diese Neuregelung greift erstmals am 7. Januar 2023.