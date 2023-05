Der Roduchelstorfer Felix Gäde will seinen aufgemotzten S51 beim Simsontreffen in Gadebusch präsentieren. Foto: Maik Freitag up-down up-down SVZ-Serie zum Simsontreffen 2023 Felix Gäde reist mit viel Chrom und Elektronik zum Kult-Treffen Von Maik Freitag | 01.05.2023, 14:33 Uhr

Der Roduchelstorfer Felix Gäde ist erst 18 Jahre jung, doch seine Tüfteleien an seinen beiden S51 verblüffen jetzt schon viele seiner Freunde. Zu sehen bekommt man das auf Hochglanz polierte Stück beim Simsontreffen am 3. Juni in Gadebusch.