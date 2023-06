Sponsorenläufe werden auch in MV immer beliebter. Zuletzt fand solch ein Sportereignis zum Beispiel in Dabel statt. Nun folgt Roggendorf. Symbolfoto: Rita Brückner up-down up-down Start am 9. Juni im Schlosspark Schule Roggendorf bereitet Sponsorenlauf für guten Zweck vor Von Michael Schmidt | 03.06.2023, 07:11 Uhr

In Roggendorf könnte es in wenigen Tagen wieder etwas zu bejubeln geben. Denn Kinder gehen bei einem Sponsorenlauf an den Start – und das für einen guten Zweck.