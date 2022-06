Auch die Teilnehmer eines Gadebuscher Musikcamps hatten ihren großen Auftritt auf dem Schlossberg. FOTO: Michael Schmidt Zukunftsschloss Gadebusch Musikalischer Familientag lockt hunderte Gäste an Von Michael Schmidt | 19.06.2022, 16:23 Uhr

Bühne frei für die Musiker von morgen! In Gadebusch zeigten Kinder, was sie musikalisch drauf haben. Anlass war ein „FamilienMusikTag für Alle!“, in dessen Verlauf auch Jazzmusiker ihren Auftritt hatten.