In Roggendorf packen auch Gerd Kühne (l.), Tommy Wiegert und Achim Juhlke (r.) von der Jens Rohde Tiefbau GmbH mit an, damit die Bushaltestelle an der B208 barrierefrei wird. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Bushaltestelle an B208 wird umgebaut Roggendorf investiert und setzt auf mehr Barrierefreiheit Von Michael Schmidt | 06.04.2023, 14:35 Uhr

Die Pläne existierten schon länger, nun können sie auch dank Fördermitteln umgesetzt werden. So entsteht an der B208 in Roggendorf eine barrierefreie Bushaltestelle. Auch in anderen Gemeinden wird investiert.